“Hace tiempo no me daba una”: Vale Roth se sinceró en redes sociales tras sufrir crisis de pánico

La exparticipante de Bailando por un sueño de Canal 13, Valentina Roth, tuvo una crisis de pánico y se sinceró con sus seguidores sobre cómo lidia con esto.

A través de sus historias de Instagram, mostró que estaba acompañando a su pareja en un trámite en el Juzgado de Policía Local, luego publicó que estaba enojada, tenía mucho calor y le molestaba la mascarilla.

Luego, en otro video contó: “Hace tiempo no me daba una crisis de pánico y tuve que salir del trámite, así que estoy sentada afuera”.

Horas más tarde, ahondó en el tema cuando ya estaba más tranquila y en su hogar. “Estoy bien, gracias a los que se preocupación. Me empecé a sentir mal…. Hace rato no me venía una crisis de pánico, entonces para la gente que la tiene es terrible“.

“Se me taparon los oídos, me transpiraban las manos, aparte la mascarilla no ayudaba mucho, porque no podía respirar bien. Sentía que no veía bien la calle, los autos, la gente. Además, hacía calor“, detalló.

Roth contó hace tiempo que sufre estos episodios en ciertas ocasiones, los cuales surgieron producto de una depresión que tuvo tiempo atrás y durante sus años en farándula.

Revisa aquí sus historias: