Así respondió Belenaza a seguidora que le dijo que estaba “muy flaca”

La comediante Belén Mora, conocida como “Belenaza“, respondió a una seguidora que le dijo que estaba “muy flaca”.

Este miércoles la actriz compartió imágenes de un cambio de look que se hizo, y en una de las publicaciones le dejaron el comentario.

“Buena y simpática… pero cuidado, ¡estás muy flaca! Cayendo en lo mismo que el resto, ¿viste?“, escribieron.

Ante estas palabras, la humorista decidió responder: “No. Estoy pesando 60 kilos, mido 1.67 cm. No he bajado más de peso, sin embargo, el ejercicio ha hecho disminuir mis medidas“.

“Ojo con la mala vibra que trasmites. Sume, no reste“, concluyó Belenaza.

Revisa aquí el comentario y la publicación: