Ángela Duarte explicó por qué prefiere no maquillarse

Alguna mujer de mi insta que definitivamente no le quede bien el maquillaje igual que yo? 😅🙋‍♀️ ! Por más que desee maquillarme, siempre vuelvo a un buen rímel y un brillito en los labios sutil 😂 Make up me suma como 10 años más 😵🥴😂