“No me lo esperaba”: Begoña Basauri se refirió a su salida de “Mucho Gusto”

La actriz Begoña Basauri se refirió a su salida de Mucho Gusto de Mega, cuya noticia la dio a través de redes sociales el pasado 30 de julio.

Con conversación con LUN expresó: “No me lo esperaba, pero el programa está teniendo otro rumbo y la gente tiene otras necesidades. Uno tiene que ser respetuoso frente a eso. No es que no hubiera espacio para lo que yo hacía, pero el matinal cambió“.

“Yo tuve la oportunidad de quedarme tres meses en la casa estando igual con contrato y eso lo valoro mucho. Fue una salida muy tranquila” agregó la actriz, quien fue despedida por Zoom tras estar desde marzo fuera de pantalla.

Sobre el no poder despedirse en el programa, concluyó: “Siento que en Chile están pasando cosas mucho más fundamentales a que no me hayan dado el espacio para despedirme. Para eso ocupé mi cuenta de Instagram y los medios replicaron”.