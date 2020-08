Francisco Puelles compartió bellas postales de su primer paseo familiar

View this post on Instagram

Primer paseo 😁🤙🏾… Mascarillas, botitas de perro 🤙🏾. Una vuelta corta para sentir el sol que estaba pegando bonito!! Primer contacto con el mundo exterior y todo marcha tranquilo 💙. @montseballarin sacando fotos buena tela 🙏🏾… Primera salida a caminar después de mucho tiempo y realmente se agradece mucho poder hacerlo. Espero pronto volver a mi hogar en la costa y respirar profundo y seguir agradeciendo cada día que puedo hacerlo 🙏🏾. Se viene montaña pronto 🙏🏾 para relajar el alma. @mininutschile #mininuts #cochetodoterreno