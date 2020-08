Félix Soumastre se unió a la tendencia de “Esto es un ultimátum” con fotografía de Cari Bastías

Félix Soumastre se unió a la tendencia del “ultimátum” en Twitter, la cual surgió a raíz un post sobre “Las lecciones maravimágicas de Lulú”, libro vendido por Jumbo que causó gran polémica.

En ese entonces, un usuario de Twitter se lanzó contra el supermercado, señalando que “Les doy 3 días a todas las librerías de Chile y a JUMBO para que saquen este libro de circulación. ESTO ES UN ULTIMÁTUM“.

Obviamente, este mensaje se viralizó rápidamente, convirtiéndose en una nueva tendencia de la red social, donde los usuarios compartían diversos ultimátums.

A ellos se unió Soumastre, quien compartió su notable y cómica petición en la red del pajarito. “Le doy 3 días a Cari para que revoque su decisión y me elija a mí. ¡ESTO ES UN ULTIMÁTUM!”, escribió.

Junto con el mensaje, el periodista compartió una fotografía de Carolina Bastías y Edmundo Varas, el gran ganador de Amor Ciego.

Revisa algunos de los mejores “Esto es un ultimátum” aquí:

Le doy 3 dias a Dos en uno, para que haga el nuevo won: "Won Presidente" "ESTO ES UN ULTIMÁTUM" pic.twitter.com/TcupY9CwWi

— Hi, How are you (@LokoPeter3) August 4, 2020