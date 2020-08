Álvaro Morales sobre su pololeo con Kathy Salosny hace 17 años: “Me encantaba”

El actor Álvaro Morales conversó con Maly Jorquiera y Fran García-Huidobro, en Sigamos de Largo, sobre la relación que tuvo con Kathy Salosny hace 17 años.

“Estuvimos pololeando… sí, nos gustamos… Nos encontramos en una serie que hacía la Tatiana Gaviola, que se llamaba Cuentos de Mujeres“, partió contando el intérprete nacional.

En esa línea, explicó que ellos se conocían desde antes, ya que estaban en la misma escuela de teatro. Eso sí, el amor entre ellos comenzó en este proyecto y duró cerca de un año y medio.

“Siempre la encontré muy atractiva, me encantaba”, sostuvo.

Sobre si se proyectó con Salosny o no, Álvaro comentó que “no tanto así. No es que me iba a casar, por favor. Yo soy un soltero empedernido“.