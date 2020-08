Alison Mandel reveló que tuvo un pololo tóxico: “Me amenazaba caleta con que se iba a morir”

En un nuevo capítulo de Socias, programa online conducido por Begoña Basauri, Alison Mandel habló sobre una relación tóxica que tuvo hace algunos años.

En esa línea, partió contando que “yo tuve un pololo tóxico que me amenazaba caleta con que se iba a morir. Se iba a matar“.

Luego, explicó que cada vez que ella quería terminar la relación, él la amenazaba con hacerse daño.

“Iba a acabar con su vida. Y ahí está, casado, con hijos, cero acabado con su vida. Yo había terminado con él porque era el tóxico. Entonces yo terminaba con él y pasaban así dos o tres días, él se curaba, se acordaba y me llamaba“, dijo.

“‘Te extraño, te extraño rucia, te extraño caleta’. Y al otro día me daba el jugo de rebote, ‘parece que anoche te llamé, pero no me acuerdo bien qué te dije’. Y yo seguía contestando”, agregó.

Más adelante, contó que tuvo otro pololeo, el cual no terminó muy bien. “El punto es que terminamos, terminé con él y me fui corriendo de su casa, esas terminadas. (…) Me fui corriendo de su casa y él se tiró arriba del capó del auto, ‘¡no me dejes!’”.

“Y yo ‘ay, ¿qué hago?’, y aceleré, porque me dio nervios”, dijo, agregando que “sí, lo atropellé un poquito(…) él se tira en el capó y me dice ‘te juro que no me voy a bajar’. Puse primera y no se caía, puse segunda y no se caía, entonces puse reversa y se cayó”.