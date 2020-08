“¡Salud!”: Marité Matus sacó aplausos con un mensaje sobre la soltería

La exesposa de Arturo Vida, María Teresa “Marité” Matus, compartió un mensaje sobre disfrutar la soltería.

Cabe recordar que terminó su relación de poco más de 3 meses con el animador Daniel Valenzuela. Por su parte, Vidal está feliz en pareja con la modelo fitness Sonia Isaza.

“¡No te acostumbres a nadie! La gente va y viene, no te ates, no prometas, no te quedes“, comenzó escribiendo Marité en Instagram junto a una foto en bikini y con una copa en la mano.

“Hazte un favor y aprende a estar sola. ¡Salud! ¡chin chin!“, finalizó la modelo y empresaria desde un yate en Barcelona, España.

Por su parte, sus seguidores aplaudieron sus palabras.

Revisa aquí la publicación: