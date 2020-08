Ricardo Fernández reveló por qué no se emitió escena homosexual en “Cómplices”

El actor Ricardo Fernández reveló por qué no se emitió una escena homosexual en la teleserie de Cómplices (2006) de TVN.

En el podcast Impacto en el rostro, el intérprete nacional comenzó sosteniendo: “Siento que fue la primera vez donde había personajes homosexuales reales, con una historia de amor, de dos cabros jóvenes, lo que era un poco más provocador para la gente. Fue una de las primeras veces donde se pone este tema tan sobre la mesa”.

Cabe recordar que su personaje, Javier Núñez, tenía una relación con Sebastián Opazo (Néstor Cantillana).

Además, Fernández confirmó la veracidad de un rumor que circuló durante años respecto a la teleserie, donde se decía que había un beso que ambos hombres se daban, pero que la audiencia no pudo ver en pantalla.

“Efectivamente, nuestra historia dentro de la teleserie se cerraba con un gran beso, era el primer beso que se mostraba, pero finalmente se decidió no mostrarlo. Probablemente todo eso se sometió a un panel de expertos y se optó por no ponerlo, probablemente para no herir sensibilidades“, indicó.

“Yo creo que fue un error, porque era perfectamente posible. Habíamos construido una historia que había hecho posible que eso pudiera mostrarse. Fue una historia súper bonita, muy en serio. Con Néstor (Cantillana) lo que más nos preocupaba era que fuera creíble, que vieran a dos personas enamoradas“, agregó.

“Yo creo que se transformó en la verdadera historia de amor en la teleserie. Fue súper marcador para mí y para la gente”, afirmó.

Años después sí emitió otra escena muy comentada y que marcó un hito televisivo: su beso con el actor Sebastián Layseca en la teleserie vespertina Los exitosos Pells, también de TVN, en el año 2009.