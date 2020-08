Dayana Amigo y repetición de teleseries: Es muy raro verse, soy muy dura conmigo

Por Carlos Madariaga

Dentro de los variados rubros que se han visto golpeados por el coronavirus está el que involucra a los actores y toda la producción de obras de teatro, películas y series de televisión, paralizados por las restricciones sanitarias.

Sin embargo, la tecnología ha dado un empujón para el desarrollo de piezas teatrales vía internet. Un caso es el de la obra “Buenas Impresiones”, que se transmite todos los miércoles en vivo vía zoom.

Dayana Amigo, quien es parte del elenco, conversó con los “Tenores Puertas Adentro”, donde explicó cómo ha ido adaptándose a esta particular forma de teletrabajo. “Uno siente ciertos reparos al zoom porque no estás cerca de la gente, de tus compañeros. No está el contacto, la mirada, es muy difícil imaginarlo”, comenzó diciendo.

“Soy reacia a pasar a hacer obras por estas plataformas, pero me he sorprendido gratamente. Hay una llegada con la gente que uno no alcanza a percibir porque estás en tu computador, solo en tu casa, con un set armado con lo que tienes. Es un aporte mínimo para la gente que está pasándolo mal y eso es súper gratificante. Ha sido toda una sorpresa“, afirmó la actriz.

En el diálogo con Aldo Schiappacasse, Amigo reconoció también su máximo temor durante el desarrollo de la obra. “Con el zoom, si se corta la luz o el internet, estás atrapado y dejas a tu gente botada. En el teatro todo se soluciona, uno debe salvar la situación. Son miedos nuevos”.

La actriz valoró el hecho de tener trabajo en medio de un panorama desolador en la industria.”Es bien terrible. Es muy desesperanzador el panorama. No sé cuándo vamos a poder ir al teatro y estar tranquilos, sin ese miedo de qué tan cerca esté o no la persona al lado. Le trato de hacer el quite al tema, pero es complejo. En otros países se han abierto teatros y uno espera de corazón que eso pase lo antes posible, pero también queremos estar bien y no poner en riesgo a nadie”, profundizó quien saltara a la fama interpretando a “Titi Larraín” en la serie nacional “Casado con Hijos”.

Y en ese contexto, Dayana Amigo espera que las obras vía streaming sigan teniendo vigencia. “Ojalá no abandonar este nichito que está viendo esta luz, que se me hace más cercano a la TV. Pero tiene eso tan rico de estar en vivo, que a uno le gusta y le asusta como en el teatro. Creo que esta luz va a seguir iluminando y no se va a acabar”.

La actriz no solo ha tenido que adaptarse a actuar en su casa, sino también a tener el tiempo suficiente para verse en televisión, considerando que Mega está repitiendo teleseries en las que participó como “Pobre Gallo” y “Eres mi tesoro”. “Hasta hoy me sorprendo de cosas que uno se atreve a hacer y que resultan. Ahora que repiten cosas en la TV, me pregunto “¿qué hago ahí?”. Es muy raro verse. Como uno siempre está trabajando no se puede ver lo que uno hace. Soy muy dura conmigo y digo que alguna escena podría haber salido mejor“.

A sus 38 años, Amigo vive días difíciles tras la muerte de su abuela Nora la semana pasada.”Después de verla todos los días, yo la miraba desde lejos para cuidarla. Que haya pasado su último tiempo sin nosotros y un poco sola es lo más duro que a uno le toca vivir y entender”.

Y haciendo honor al contacto con los “Tenores Puertas Adentro”, Dayana Amigo reconoció una de las cosas que más le faltan en estos tiempos de pandemia. “Extraño terriblemente ir al estadio a ver a la U. Yo juego mal, pero juego y lo extraño. Veo harto también”, cerró.