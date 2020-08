Guionistas de The Sopranos y Goodfellas preparan serie sobre los orígenes del crimen organizado en EE.UU.

Terence Winter (creador de Boardwalk Empire y guionista de The Sopranos) y Nicholas Pileggi (autor del libro Wiseguys, el que después adaptó al cine como Goodfellas, la película de Martin Scorsese) están trabajando en una serie sobre la historia del crimen organizado en Estados Unidos para la cadena Showtime.

De acuerdo con Deadline, Winter escribirá los episodios basándose en los trabajos de Pileggi sobre la primera familia que instaló la mafia en Estados Unidos.

Winter, que ganó cuatro Emmys por su trabajo en The Sopranos y fue nominado a un Oscar por su guion de The Wolf of Wall Street, también desarrolla una serie centrada en la policía de Gotham, ambientada en el universo The Batman, película a cargo Matt Reeves.