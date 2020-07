Nano Calderón compartió su día de paseo en la nieve

Cerrando este jueves, Hernán “Nano” Calderón mostró en su cuenta de Instagram cómo vive sus primeros días viviendo en una comuna en fase dos: fue a pasear a las cercanías del centro de Ski “El Colorado”,

Eso sí, aclaró de entrada que fue por el día y que cumplía con todos los requisitos para subir a la montaña.

Con una foto que tituló “Salida de hoy”, el hijo de Raquel Argandoña mostró el viaje en su feed y también en algunas historias, donde se encontró con animales y bellos paisajes.

Las preguntas de sus seguidores no faltaron. “¿Estuvo muy difícil subir?”, le escribieron. “Nop, no hay problema siempre y cuando se baje el mismo día y uno viva en una comuna que no este en cuarentena”, explicó Calderón.

Por estos días el joven empresario promociona un concurso en Instagram, donde promete entre otros premios, dinero en efectivo.