“Deportista, chef, y ahora ¿modelo?”: Marcelo Marocchino y Betsy Camino le enseñaron a caminar con tacos a Natalia Duco

VIDEO EXCLUSIVO‼️ Lo prometido es deuda. Mis profes de modelaje @mmarocchino y @betsycamino (escuchen el audio del video para que escuchen los consejos de Betsy) ❤ Como los quiero. Soy un desastre caminando en tacos, mi vida son las zapatillas, pero con estos dos guapos al lado, mejoré y disfruté! Hay que rodearse con gente buena y mejor que uno, esa es la clave para seguir creciendo y aprendiendo. ¿Qué les parece? 🤭 DEPORTISTA, CHEF Y AHORA MODELO??? Jijiji . . . #MasterChefCelebrityChile #Masterchef #MasterChefCelebrity #mequedoencasa #comesano #modelaje #topmodel