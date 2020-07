Lisandra Silva y Raúl Peralta celebraron su segundo aniversario con románticas publicaciones

View this post on Instagram

2 años de amor junto a esta BELLEZA DE MUJER ❤️🇨🇺 desde que te vi supe que eras la mujer de mi vida…lo tienes todo y mas 💘 gracias por darme una familia y un hijo hermoso…gracias por compartir tu vida conmigo. TE AMO PA’ SIEMPRE @lisandrasilva #2yearsanniversary