Bombo Fica: “Tengo grandes esperanzas con la Universidad de Chile”

Poco a poco el mundo de los espectáculos se ha ido reinventando durante la pandemia, con shows de manera virtual ya sea para ir en ayuda de alguna causa o para mantener la actividad de los diferentes protagonistas de los escenarios en nuestro país.

Uno de ellos es Bombo Fica, quién en conversación con “Los Tenores Puertas Adentro” comentó su nuevo espectáculo llamado “El rey del humor, pero sin corona” el cual servirá para recaudar fondo para una escuelita en Macul. “Si nos llega a ir bien, tratar de abarcar otras escuelitas que estén en el sector o que podamos ayudar o ir en ayuda de otros niños que necesiten estos computadores”, explicó el comediante.

Los meses durante la pandemia han servido para analizar de que manera darle una vuelta a los espectaculos, tal y como lo manifiesta el humorista: “Hay que esperar con fe, estamos ahí reinventandonos, estamos tratando de adaptarnos a esta situación, por lo menos en lo artístico, tu comprenderás que en la cadena de necesidades humanas la entretención es el último eslabón, la gente no invierte hoy en día en entretención porque no es una de las prioridades”.

“La gente cree que nosotros ganamos mucha plata y que estamos en el 1% más rico del país, si bien se habla de muchas cifras pero son en excepciones, en los grandes festivales, pero en el diario vivir no es así, somos hijos de la autogestión y tu comprenderás que en estas condiciones es muy difícil, entonces estamos incursionando en el mundo online donde lamentablemente la plataforma, sobre todo para los humoristas, se ve fome, se ve fría, se ve sin empatía con esto de la risa”, agregó

El reconocido humorista siempre ha demostrado una cercanía con la realidad social, de la cual ha estado muy pendiente, sobre todo durante estos meses de pandemia y los cambios que podrían venir más adelante en este ámbito, donde para Fica, “la gente no es tonta, eso de hacer creer al pueblo, a la masa, que es tonta, la tontera no tiene que ver con la ignorancia o la falta de educación, lo que el pueblo le falta es educarse, no te olvides que los gringos impusieron en el mundo el concepto que el que tiene la información tiene el poder, ¿cómo le podemos quitar el poder al que tiene el poder? a través de la educación, a través de la cultura, por eso mi énfasis en los niños, yo tengo la esperanza en los cabros chicos y en los jóvenes. Si los jóvenes votan masivamente, te prometo que este país cambia de rumbo y ya los poderosos dejarán de ser tan poderosos”.

Reconocido hincha de Universidad de Chile, se mostró esperanzado para el regreso del fútbol, ya que para él, los azues van a “volver con otra cara, con otro aire, además confié mucho en Caputto, ya pasó la parte muy difícil que era ganarse la credibilidad siendo un hombre muy capaz”.

“Yo confió plenamente que la U va a hacer un excelente campeonato, por lo menos el cierre, lo que queda y en una de esas nos da una gran sorpresa, partiendo con el clásico que va a ser una oportunidad de quebrarle la mano a esto que es tan difícil que es ganarle a Colo Colo, así que tengo grandes esperanzas con la Universidad de Chile”, agregó el humorista.