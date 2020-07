Rafael Araneda reveló que le envió audio a José Miguel Viñuela: “Creo que cometiste un error súper grave…”

El animador Rafael Araneda reveló que le envió un mensaje de texto y un audio a José Miguel Viñuela, luego que le cortara el pelo sin su consentimiento a un camarógrafo de Mucho Gusto de Mega.

Así lo contó en el programa Domingo Dominicales de La Red el rostro de Univisión.

“Yo sin tener una amistad con José Miguel, le mandé un mensaje de texto y un audio, y le dije: ‘Creo que cometiste un error súper grave“, detalló.

“Creo que hoy día estás consciente de ese error, pero el matonaje a través de las redes sociales del que estás siendo víctima, yo no lo comparto, porque te están poniendo como el niño símbolo de la prepotencia y del abuso”, agregó.

“No lo estoy justificando”

Respecto al caso, Araneda criticó: “Lo que hizo José Miguel Viñuela es un error grave y él lo sabe. El canal lo castigó, la justicia puede que lo castigue, pero la gente que le desea la muerte… ‘vamos a funarlo’, todo tipo de garabatos para él, su familia, sus niños… Yo no sabía que estábamos en un país lleno de perfectos, estoy impresionado, nadie se ha mandado una cagada”.

“Yo me he mandado varias cagadas, y creo que José Miguel se mandó una súper. No lo estoy defendiendo, no lo estoy justificando, solamente estoy diciendo que el ataque del que él ha sido víctima hoy no tiene relación al daño. Y el daño lo va a determinar José Miranda (el camarógrafo), que tiene un muy buen abogado, y un juez”, expresó.

“Hay que ser duro con el problema y cariñoso con la persona. Eso le hace falta al país, tanto con el camarógrafo, como con José Miguel. Yo creo que hay un error, no lo justifico para nada, pero la pateadura en el suelo nunca ha estado en mi forma de ser“, señaló.

Concluyendo: “El combo en el hocico se lo pegó su canal, su equipo, puede que se lo pegue la justicia, pero no por eso va a venir el resto y va a seguir dando, dando, dando, sin defensa”.

