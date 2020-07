Gaby Hernández y su negativa a salir a la calle: “Es un poco irresponsable, encuentro que la curva no ha bajado”

Gabriela Hernández siguió con atención este martes el cambio de gabinete ministerial, al que definió como la “tercera cirugía” del gobierno de Sebastián Piñera. Está encerrada desde el 16 de marzo, fecha en que se lanzó a aprender nuevas tecnologías. Dice que ha hecho entrevistas, programas por zoom, y colaboraciones con una radio viñamarina. También estuvo en talleres impulsados por ChileActores, entre ellos uno que le marcó: “Fue con un coach español, Juan Carlos Coraza, que le ha enseñado actuación a Javier Bardemy a Penélope Cruz. Fue maravilloso”, dice.

Tuvo una mala experiencia con la presentación digital de la obra teatral “Viejas de Mierda”, preparada para 3 mil visitas pagadas, pero que superó ampliamente el visionado en internet. “Nos vieron como 185 mil personas. Me hablaron amigas desde Nueva York, Madrid, Barcelona, Australia…Nos quitaron público porque la dimos gratis. Pagamos el noviciado, pero lo pasado pisado”, se resigna.

Mientras prepara una nueva función, ahora con más recaudos y mejores elementos técnicos, Gaby da cuenta de la crisis que vive su gremio: “Los actores necesitamos dineros porque no aparecemos en mapa de este gobierno…Es terrible sobre todo para los actores solamente de teatro que no quieren, o no han podido acceder a la televisión o al cine. Es gente joven y otra no tanto que no cotiza porque nunca tuvo un trabajo fijo ni de planta (…). Hay gente que no ha podido ahorrar nunca. No pueden sacar el 10%, no tienen bonos, no tienen donde trabajar”.

Quien aumentara su popularidad con el papel de Lita Achondo en “Pituca sin Lucas” agregó en conversación con Aldo Schiappacasse que no se siente segura con le transición al desconfinamiento ordenada por el gobierno. Tampoco peinsa salir de su departamento pese a los permisos especiales (lunes, jueves y sábado) otorgados a la tercera edad: “Con toda la tardanza de otras medidas que se tomaron, esta es audaz o un poco irresponsable. Todavía encuentro que la curva no ha bajado lo suficiente para que nos tiren a la calle (…). Aquí en la esquina hay un minimarket donde los repartidores fuman, se sientan frente al edificio sin protección, y lo primero que uno puede encontrar son virus q esperen a esta vieja”, señala entre risas.

Gabriela Hernández añade que en su momento saldrá a ver a sus familiares, amigos y a trabajar, pero que dar la vuelta a la manzana, hoy, no le interesa.