Francisco Saavedra confirmó con sentidas palabras la muerte de hombre que participó en “Lugares que hablan”

En #LugaresQueHablan pudimos conocer a Don Quincha QEPD Gracias por dejarnos ser parte de su vida y apreciar su arte, un abrazo a su familia tan cariñosa y a toda su gente. Por dios que necesario es reconocer hoy el talento de tantos que lo han dado todo, verdaderos Tesoros humanos. Espero que su familia nunca olvide su oficio y sigan con el adelante ❤️