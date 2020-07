“Una pequeña oración”: Botota Fox esta pasando por un difícil momento

Botota Fox utilizó sus redes sociales para pedirle ayuda a sus seguidores y seguidoras, ya que está pasando por un difícil momento.

Según contó en Instagram, su abuelita, quien lo crió desde que murió su madre, se encuentra internada por problemas de salud.

“#Abuelitanena No tenemos muchas fotos viejita mía!! no tengo palabras para decirte cuanto te amo, cuanto agradezco todo lo me has dado!!”, partió diciendo.

“Son momentos difíciles para mi verte ahí en el hospital, pero todo será para mejor y que vuelvas a tu casita, tenernos a todos para darte amor y mucha alegría”, agregó.

“Solo les pido una pequeña oración para mi abuelita que todo salga bien. Los quiero chiquillos”, finalizó la transformista.