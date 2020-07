“Pensé que eras más que eso”: Francisca García-Huidobro respondió a persona que la criticó por usar TikTok

La animadora Francisca García-Huidobro respondió a una crítica que recibió por subir videos a la red social TikTok.

“Pucha Fran, te encuentro tan seca, tan profesional, tan bacán, que me da un poco de lata verte en ésta… Tú no necesitas esto, eso déjaselo a los que no tienen brillo propio“, escribió una persona por mensaje interno de Instagram.

Ante esto, la aludida contestó: “No entiendo qué quieres decir… ¿Qué es lo que no necesito? ¿Hacer cosas para divertirme? Si me quieres seguir o no ya es decisión tuya, pero voy a seguir haciendo stories, TikTok y videos, porque al resto de los que me siguen les encantan… Y a mí también”.

“Pensé que eras más que eso“, replicó la seguidora. A lo que la conductora de Sigamos de largo de Canal 13 escribió: “¿Ser más?“.

Finalmente, “Fran” decidió dedicarle un video de TikTok a la persona.

