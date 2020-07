Montserrat Ballarin contó cómo vive la maternidad en plena cuarentena

View this post on Instagram

Primer control con este pollo. No es el primer paseo que imaginabamos pero, de nuevo, con Silvestre nada ha salido según el plan original. Y tengo la secreta sensación de que eso debe ser convertirse en padres… camino de aventuras inimaginables. Agradecidos de cada mensaje de amor y buena onda que nos han enviado 💛🙏🏻💫 Y de @mininutschile por acompañarnos en este camino caoticamente hermoso!