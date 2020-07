“Esto se llenó de basura”: Francisco Saavedra cerró su cuenta de Twitter y explicó las razones

View this post on Instagram

"Cada contacto positivo en redes sociales produce una recompensa natural en el organismo que se llama endorfina, es la hormona de la felicidad. Es como ir por la calle y encontrarse con un amigo muy querido, ¿te acuerdas lo reconfortante que era eso? Bueno, Twitter es todo lo opuesto. Es como ir por la calle escuchando solo bocinazos, gritos y gente peleando que más encima cuando deja de pelear con otros, te ataca a ti. Esa sustancia química la produce el cerebro y se llama cortisol: la hormona del stress. Entonces, ¿por qué someterme diaria y voluntariamente a que mi cerebro produzca la hormona del stress para satisfacer las conductas tóxicas de un grupo de personas? Claro que son pocos, pero parece que Twitter incentiva estas conductas. Yo quiero la mayor cantidad de endorfinas en mi vida y la menor cantidad de cortisol. Es un ejercicio muy lógico y necesario". Las secuelas de exponerse a esos niveles de desagrado, stress y cortisol son gravísimas para cualquier persona. Es como si vivieras enojado o en una sola emoción. Me quiero guardar esos momentos de incomodidad para las cosas importantes, no para la opinión de un bot o de @juanito12, que seguramente se siente protegido por el anonimato y estas malas prácticas que Twitter parece fomentar sin consciencia alguna. Twitter es un lugar en el que abundan las noticias falsas y tiene una velocidad muy alta de propagación. De acá han salido historias horribles que además perjudican la democracia y el clima de las discusiones, es como un lugar al que todos entran con el cuchillo entre los dientes y están dispuestos a mentir con tal de instalar su agenda o simplemente repartir odio. Por mi contacto directo con la gente, no me puedo permitir ser parte de ese círculo, que no tiene nada virtuoso. Entiendo que hay causas nobles y gente buena en Twitter, como en todos lados, pero la vida siempre encuentra la forma de acercarte las causas nobles. Tik Tok es científicamente una red social que sólo produce emociones positivas en la gente. Instagram también. Prefiero dedicarles tiempo a esas en vez de una red social en la que Donald Trump está amenazando siempre con signos de exclamación a los que no piensan como el ❤