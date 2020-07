“Ese nivel de machismo”: Maura Rivera respondió a críticas tras mostrar a Mark González cocinando

La bailarina Maura Rivera compartió en Instagram un video de su esposo, el exfutbolista Mark González, cocinando. Y se refirió a las críticas que recibe por este hecho.

“Hay mucha gente que me pregunta quién cocina en esta casa. Si es Mark o yo porque siempre subo videos de él cocinando”, comenzó expresando en sus historias de la red social.

“Y él como sube súper poco material a las historias, menos me sube a mí cocinando. Entonces la gente pregunta por qué yo no cocino y por qué él… machismo, eso es completamente machismo“, indicó.

Agregando: “Pero la respuesta es que ambos cocinamos, nos turnamos, nos ayudamos mutuamente”.

La exchica Rojo también contó: “He recibido mensajes de señoras diciéndome ‘cocina, a ti te corresponde no a él. ¡¿Por qué no cocinas tu para tu familia?!’. Ese nivel de machismo“.

“Y peor, aún hay gente que me dice que por qué no subo (videos), me quieren ver a mi barriendo, planchando, cocinando, haciendo camas… ¿Por qué tengo que subir eso? ¿Por qué les interesa? ¡Dios mío, qué terrible!”, concluyó.

Revisa aquí sus declaraciones completas: