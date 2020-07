“Tengo miedo”: Mane Swett reveló los “efectos secundarios” que tiene tras 129 días de aislamiento social voluntario

La actriz Mane Swett comenzó en marzo una cuarentena voluntaria por el coronavirus Covid-19 junto a su hijo en Tunquén, región de Valparaíso. Y ahora tuvo que volver a Santiago.

“Se Acaba. Hoy ya es un recuerdo. Sábado 18 de julio de 2020, día 128 y penúltimo de aislamiento voluntario. Penúltima caminata (…) Y tú, súper Covid-19… ¡Ni te atrevas a acercarte a nosotros!“, escribió en Instagram.

Al ser consultada sobre la publicación, explicó que tenía que volver a la capital por motivos de fuerza mayor. “Me quedaría acá para siempre, pero el deber me llama“, le respondió a una seguidora.

La noche de este lunes anunció su llegada a la región Metropolitana. “Llegamos sanos y a salvo. Comenzamos de nuevo. Una vez más. ¿Cuántas veces se puede comenzar de nuevo? Son infinitas las veces. Mando amor”, expresó en la red social.

Efectos del aislamiento social

En otro de sus post, específicamente en el día 129 de cuarentena, la actriz reveló que el aislamiento social le provocó “algunos efectos secundarios“.

“Hay días que me cuesta hablar, me comunico a puro furcio. Se me cansa la vista. Insomnio“, comenzó detallando.

“También he desarrollado un extraño delirio de persecución… Siento que ‘alguien’ o ‘algo’ muy pequeño me está espiando todo el tiempo“, agregó. Concluyendo en el día 130 de cuarentena: “Tengo miedo, torero”.

Eso sí, los seguidores de la actriz le dejaron comentarios de apoyo. “Me quedo con el corazón inflado de tanto amor y buena energía. Me pone más valiente. Gracias”, finalizó.