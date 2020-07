La comentada reacción de Raquel Argandoña ante broma de Kramer y Pancho Saavedra

Francisco Saavedra y Stefan Kramer realizaron una nueva “pitanza” en su programa online Socios, y la víctima fue Raquel Argandoña.

“Pancho” llamó a la panelista de Bienvenidos de Canal 13 haciéndose pasar por un periodista de LUN y le dijo que le habían llegado unas fotos de ella con su pareja “haciendo el amor” en el balcón de la casa y que quería ponerlas de portada en el diario.

Primero, la animadora reaccionó preguntando quién le había dado su número de teléfono, ya que es privado. Y al enterarse de las supuestas fotos respondió: “Ya, ¿y cuál es el problema? Si me veo bien, pónla en la portada, hueón. Si no, no. Si estoy en mi casa hago el amor donde yo quiera“.

Saavedra le pidió que no se enojara con él. “¿Sabís qué? ándate a la mierda. La verdad es que parece que con la cuarentena no tenís nada que hacer”, aseveró Raquel y cortó la llamada, sin saber que era una broma.

Luego, fue el turno de Kramer, quien la llamó haciéndose pasar por Mario Kreutzberger, Don Francisco. “Hola Raquel, ¿cómo estás? Te habla Mario”, expresó el imitador.

“¿Por qué no te vas a la mierda? No me llamas para la Teletón y me vas a llamar para la casa (…) Sígueme hueveando y me las vas a pagar“, espetó y volvió a cortar, percatándose de la broma.

Pancho y Stefan intentaron llamarla otra vez, pero les cortaba la llamada, por lo que decidieron enviarle un audio de WhatsApp para disculparse.

Finalmente, el conductor de Lugares que hablan la llamó desde su teléfono personal para confesar la “pitanza”. “¿Fuistes tu, mierda? (…) Par de huevones… Oye, agradece que no te mandé a la mierda. ¿Me tienes al aire?”, dijo.

“Soy un lady, yo no digo garabatos (…) Oye, ¿no tienen nada que hacer ustedes dos? (…) No me sigan hueviando”, cerró.

Revisa aquí el momento: