Lágrimas, aborto y esclavitud: el polémico primer acto de campaña presidencial de Kanye West

El rapero Kanye West realizó este domingo su primer acto de campaña tras anunciar su candidatura a la presidencia de Estados Unidos.

Según consigna ABC News, el peculiar y polémico mitin se desarrolló en North Charleston, Carolina del Sur, donde el artista apareció con un chaleco antibalas y la palabra “seguridad” escrita en el pecho ante cientos de personas.

West recibió una pregunta sobre el aborto y comenzó a llorar, ya que recordó que su padre quiso interrumpir el embarazo de su madre y que él pensó hacer lo mismo cuando su esposa, Kim Kardashian, estaba en gestación.

“Casi maté a mi hija”, dijo entre lágrimas, y que la socialité tuvo a North pese a que él no quería en un principio.

Sobre el mismo tema, el rapero sostuvo que cree que el aborto debe ser legal, pero propuso dar “un millón de dólares o algo así” a las mujeres que tuvieran un bebé para disuadirlas de interrumpir su embarazo.

Speaking about abortion, Kanye West becomes emotional. This is his first Presidential campaign event, happening now in SC. He indicated opposition to emergency contraceptives, saying “No more Plan B. Plan A.” pic.twitter.com/1J2O3EUtWp

Por otra parte, el intérprete de Stronger causó controversia al afirmar que Harriet Tubman, famosa activista afroamericana que luchó por abolir la esclavitud en el siglo XIX, “en realidad nunca liberó a los esclavos” sino que “hizo que fueran a trabajar para otra gente blanca“.

Kanye said this and I left immediately. I went for a laugh and I got one. But when it got disrespectful for me it was over. pic.twitter.com/nNqjUp03mu

— Toe Knee (@toekneerlynos) July 19, 2020