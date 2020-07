Las reacciones que ha dejado el fallecimiento de Naya Rivera en redes sociales

Este lunes 13 de julio, autoridades estadounidenses confirmaron que la actriz Naya Rivera, quien desapareció el miércoles pasado en Lake Piru, California, falleció a los 33 años.

Tras varios de días de intensa búsqueda, la policía confirmó que el cuerpo hallado durante esta jornada sí correspondía a la intérprete de “Santana López” en Glee.

La lamentable noticia ha provocado miles de reacciones en redes sociales, donde la mayoría de los fanáticos de la serie de Fox han mostrado su tristeza por lo ocurrido. Además, muchos hacen referencia a que Rivera fue encontrada un 13 de julio, mismo día que Cory Monteith fue encontrado muerto en 2013.

Asimismo, varios influencers, youtubers, actores y colegas de la artista estadounidense han dejado sus condolencias en redes sociales.

glee era mi serie favorita. me enseñó a aceptarme como soy y es muy triste todo lo que ha pasado con muchos actores de la serie. amaba a naya, las cosas no pueden terminar así 💔 pic.twitter.com/gbvWil9zvd

Muy triste mi Naya.

Fuiste tan importante en mí vida y en la de muchos, lo más triste es que tu hijo se queda sin vos. Es demasiado triste. #RIPNayaRivera

Love you forever my dear Naya. May you rest in peace, heaven has earned a lovely sweet angel pic.twitter.com/M80h36PvRZ

