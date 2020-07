Di Mondo admitió que se parece “un poquito, pero no tanto” al ministro Briones

Durante una entrevista que se emitirá esta noche en el programa Sigamos de Largo de Canal 13, Di Mondo fue consultado por los comentarios que lo comparan con el ministro de Hacienda, Ignacio Briones.

“No me molesta, pero igual lo encuentro un poquito chistoso (..) Igual me parezco un poquito, pero no tanto“, respondió.

Una de las animadoras del espacio, Francisca García-Huidobro replicó que, respecto a la semejanza física entre ambos, “a él (Briones) lo tienen que haber jorobado harto más, porque cuando llegó al ministerio, básicamente con su pelo no había mucho que hacer… Ni ahora tampoco. Tu pelo es harto más lindo (al socialité)”.

En el programa que se emite cerca de la medianoche, el ícono de moda aseguró que al ministro le daría consejos de finanzas, asunto que, aseguró, le encanta.

“Que me llame, con mis amigos y mis asesores le podemos dar hartos consejos”, señaló.