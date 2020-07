Fran García-Huidobro y sus 22 días internada en diciembre: “Siento que me preparé para la pandemia”

La animadora Francisca García-Huidobro, que estuvo 22 días internada en diciembre, reflexionó que si se contagiara con Covid-19 con su estado físico de esa época, se “iba despachada“.

“Fran” tuvo una insuficiencia renal severa provocada por una bacteria hace ya más de seis meses, y aseguró que eso la hizo cambiar. “Ya no soy la de antes, porque estuve a punto de morir en diciembre”, dijo en conversación con La Cuarta.

“La pasé tan mal y estuve tantos días en la pitilla, que siento que me preparé para la pandemia“, agregó.

“Sinceramente, creo que tuve suerte, porque si no me daba en diciembre lo que me pasó, y ahora estuviera con ese estado físico, 42 kilos, mal alimentada y con anemia, o sea, me pillaba el virus y me iba despachada. No habría tenido defensas. Por eso me siento más tranquila”, expresó.

De igual forma, confesó que tiene angustia, ya que “es difícil no saber lo que pasará, sobre todo cuando se empiezan a enfermar tus cercanos. A mí me pasó con Julio (César Rodríguez) y un hermano al que también le dio”.

“Fran” reconoció que extraña “ir al estadio a ver a la UC. Cacha que soy abono, entonces, si vuelve el fútbol con eso de la fotografía del público, yo exigiré que esté mi foto y la de mi hijo”, bromeó, agregando que también extraña viajar.

La animadora estrenó un nuevo espacio de entrevistas en 13Live, llamado Francamente, que se emite los lunes a las 21:30 horas.

“Con esto de la pandemia hay que buscar nuevas plataformas para trabajar, porque la TV abierta está cada vez más difícil de hacer presencialmente“, finalizó.