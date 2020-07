Miguelito: “El gremio circense no lo está pasando bien”

El mundo del espectáculo se ha visto particularmente afectado durante la pandemia por el Covid-19 al no poder realizar eventos masivos, tales como funciones de teatro, eventos en bares o casinos e incluso el mundo del circo y las carpas con shows humorísticos.

Uno de los que se han visto afectados es el comediante Hans Malpartida, más conocido como “Miguelito” quién confiesa que no han sido meses fáciles: “Esperando que pase todo esto para volver al trabajo ya que uno está sin trabajo, nosotros los artistas vivimos de los eventos, así que por ese lado estamos cesantes”.

Pese a la crisis, “Miguelito” comentó que la productora encargada de realizar “Morandé con Compañía” ha mantenido el pago de los sueldos, aunque con un reajuste: “La productora hizo un esfuerzo gigantesco para no despedir a ningún personal, por lo menos actores, lo que sí los sueldos se han visto afectados bastante pero, peor es estar sin sueldo, obviamente no es lo mismo no recibir el sueldo que uno habitualmente está acostumbrado, pero todos entendemos por la crisis que estamos pasando a raíz del virus”.

A pesar de ser conocido por la televisión y su trabajo con Kike Morandé, “Miguelito” es uno de los participantes del circo en Chile, un mundo que se ha visto muy afectado durante estos meses: “El gremio circense no lo esta pasando bien, no sólo los dueños, los artistas y las otras personas que trabajan en el circo, los que arman y desarman, los que atienden a los artistas, ellos son los que mas se han visto afectados y sobre todo los circos pequeños, porque los circos grandes cuando les va bien, tienen un colchón y se pueden sostener bien”.

Futbolero apasionado y fiel seguidor de Universidad Católica en nuestro país, confesó ser hincha de Sporting Cristal en su natal Perú, donde siguió muy de cerca la campaña que realizó en su momento Mario Salas: “Me encantó la campaña del profe y además que tuve la oportunidad de conocerlo en persona y puedo decir que formamos, quizás no una amistad estrecha pero él me recibía en su despacho y aunque no crea, de repente yo le decía, ‘profe ¿le puedo hacer una sugerencia?, mire en este partido pasó esto porque desde la tele uno ve todas las fallas’ entonces el profe me escuchaba. Muy buena persona, gran persona, que pena que sea colocolino, pero nadie es perfecto en esta vida”.

Lejos de los escenarios, aprovecha la cuarentena para mantener sus entrenamientos como integrante de la selección chilena de fútbol de talla baja: “Estoy entrenando con la selección chilena de talla baja, soy jugador de la selección y ya en marzo cumplo un año y estamos haciendo trabajos vía zoom y hay días que trabajamos por nuestra cuenta y se tiene que enviar al preparador físico”.

Revive toda la entrevista de Aldo Schiappacasse a “Miguelito” en una nueva edición de “Los Tenores Puertas Adentro”.