“Cantando aprendo a hablar” ahora hace sus funciones a través de Zoom: “Podemos hacer lo que queramos en la casa, usando la imaginación”

“Cantando aprendo a hablar” es un proyecto audiovisual creado por fonoaudiólogas para apoyar a los niños en el uso del lenguaje, divirtiéndolos y educándolos a la vez. Ahora, debido a la pandemia, han tenido que trasladar sus presentaciones a Zoom, donde ya preparan “La fiesta sigue en casa”, programada para este domingo 12 de julio a las 11:30 hrs.

El cambio “ha sido extraño, pero bonito. Sentimos la cercanía con la gente pese a no estar físicamente”, dijo la vocalista del grupo, Daniela Sánchez -también conocida como “Bulublú”- en conversación con Ciudadano ADN junto a la fundadora del proyecto, Pamela Cotorás, quien enfatizó que “nos diferencia el ser fonoaudiólogas y crear canciones para apoyar a niños en su desarrollo del lenguaje. Ponemos técnicas fonoaudiológicas en canciones. El ADN nuestro es la fonoaudiología”.

A partir de eso, Pamela recordó que los padres muchas veces ven a sus hijos pequeños usando formas de lenguaje que no son las adecuadas. “El consejo es no repetir la palabra que los niños no pueden decir. No digamos hipapótamo, digamos hipopótamo. Y sin burlarnos, aunque a veces salen cosas muy tiernas y es bueno acoger que los niños están haciendo su intento”.

Daniela, por su parte, lleva 8 años dentro del grupo, y se reconoce “feliz” luego de recorrer todo Chile acercándose a los niños con su trabajo. “He vivido momentos maravillosos de mi vida, y es una energía hermosa”, dice. Ahora, el plan es invitar a esos niños a “seguir en la casa, cuidándonos y entreteniéndonos. Podemos hacer lo que queramos en casa con nuestros juguetes y con nuestros papás, usando la imaginación”. Para eso, los shows de “Cantando aprendo a hablar” hacen participar online a los pequeños, cantando y bailando.

“Todo está muy serio y muy tenso, hay mucha impaciencia y se extraña salir, pero para los niños la vida es pura entretención”, reflexiona Daniela. Por eso, su invitación para los padres es a “involucrarse un poquito más, sumergirse en su imaginación, abrazarlos, compartir y valorar un poco más esos tiempos con ellos”.

Esos papás tienen una participación activa en los shows de la agrupación. Pamela cuenta que en vivo “siempre pregunto: ¿es cierto que los papás cantan más fuerte que los hijos? Y todos gritan: “Síiii”. Eso es porque tienen alma de niño, se sumergen en los shows y eso es bueno”.

Pamela también cuenta con humor que, tras el lanzamiento de su primer cassette, hubo padres que “me dijeron ‘por favor hagan más, no quiero seguir escuchando el mismo’. Así que les hicimos caso”. Hoy la agrupación tiene un repertorio de más de 300 canciones, con estilos distintos, que incluyen “hasta cuecas”. También trabajan con instituciones como el ministerio de Medio Ambiente para abordar temas ambientales en sus canciones, y con Pro Chile, que “siente que somos un producto de exportación”. Con 3 millones de suscriptores a través de YouTube, donde suelen reciben mensajes desde México y Colombia, la agrupación ahora está enfocada en su internacionalización: trabajan con una productora peruana, antes de la pandemia alcanzaron a hacer dos shows en ese país, y se declaran “ansiosos de juntar a toda Latinoamérica en este escenario gigantesco, aunque ya somos internacionales”.

Sus trabajos y canciones también están en Amazon y Netflix, así como en VTR y en el nuevo canal infantil, TV Educa Chile, presencia que les importa especialmente ya que es “gratuito, y nos pone a disposición de todos los niños de Chile. Esperamos que este canal se mantenga en el tiempo porque es muy necesario”, según expresó Pamela.

Las canciones favoritas del público son, para Daniela, las interpretadas por los corpóreos, como “El conejo barrigón” y “Las vocales”. Y hace poco lanzaron “Cantando aprendo mapudungún”, un disco con 10 canciones en la lengua mapuche. “Fue un trabajo intenso, con asesores culturales y musicales, y con folcloristas, que nos tiene muy orgullosos”, cerró Pamela.