“Es un martirio…”: Denise Rosenthal entregó potente mensaje sobre los estándares de belleza

La cantante nacional Denise Rosenthal compartió un potente mensaje sobre los estándares de belleza.

A través de videos en TikTok, la artista comenzó sosteniendo: “En las redes sociales estamos muy expuestas y expuestos a comentarios, muchos (de todo tipo), a ciertos contenidos, a juicios, a exigencias… y se hacen más visibles todos esos patrones que hemos perpetuado, patrones que generalmente son negativos”.

“Vivimos en un sistema en donde generalmente los estándares de belleza son súper establecidos. Lo vemos en la publicidad, en las revistas, en la televisión…”, agregó.

“Nacemos y crecemos con la idea de que debemos cumplir con esos estándares para sentirnos bellas, hermosas o atractivas (canones poco alcanzables y poco realistas). Cosa que termina siendo súper dañina, y es que vivimos comparándonos…”, expresó Rosenthal, destacando que todas las personas somos diferentes “y eso es algo hermoso”.

“Estoy preocupada, sí, porque también me han llegado chats como ‘uy, no me va a caber el pantalón, uy después de la cuarentena voy a ser una vaca‘ y realmente es un martirio“, afirmó.

Incluso la artista dejó una captura de algunos comentarios que le han hecho a ella, como “anda buena pal pan de masa madre” y “la moda de ser fea y gorda“.

Revisa aquí sus declaraciones completas: