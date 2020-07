Belenaza reveló que tiene una especial mancha de nacimiento

View this post on Instagram

Naci con una mancha en el ojo. Cubre un cuarto de mi pupila. Mi abuela me dijo “ ahi estan! Tus 15 minutos”! Y aqui estoy , aprovechandolos al máximo ⭐️. Buenas noches a tod@s, recuerden q el viernes tengo mi tercer show de standup online! Entradas en www.comedypass.cl #15minutos