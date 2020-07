Nicole Putz sobre la maternidad: “Me cambió para bien, estoy feliz”

La influencer de moda nacional, Nicole Putz, conversó con Jordi Castell en El Aperitivo, donde habló sobre la cuarentena por Covid-19, su matrimonio y su nuevo emprendimiento, Amulette Skin.

En la entrevista, la joven reveló que está pasando el encierro en compañía de su esposo y su bebé recién nacido. “Ha sido bien heavy ser mamá. La verdad es que en mi madre siempre vi una mujer joven entretenida y me quedó eso de la maternidad, entonces cuando decidí tirarme a la piscina, nunca lo vi como que se acabó el camino, he tratado inconscientemente de poder seguirla“.

“Estoy mucho más power, mucho más segura, he estado súper contenta….yo quería ser mamá ahora, tener este ánimo y tener este power. En mi caso, me cambió para bien, estoy feliz. Pese a todas las malas noticias que hay, tener un hijo es un cable a tierra”, agregó.

La egresada de Derecho de la Universidad de Chile comentó que el dedicarse a la moda le trajo algunos problemas, los cuales logró enfrentar con éxito. “Sentí que por ahí se abría el camino, me permití seguir con el tema de la moda. Ahí empezó mi interés, leyendo, yo lo disfruto mucho, cuando voy a un desfile me llena el corazón, me emociona la música, soy muy emocional y receptiva, por ahí conecto con la moda. Había que derribar muchos mitos, que la niña arreglada es tonta… Fue un quiebre poder asumirme como una bloguera y nada más que eso, tuve que asumirlo y llevarlo con mucha dignidad, en un principio me pegó todo el mundo la desconocida y a ratos me afectaba bastante”.

Respecto a su vida matrimonial, confesó que conoció al amor de su vida gracias a una amiga y que fue amor a primera vista, pues comenzaron a pololear a la semana de conocerse. “No existen las parejas perfectas, pero cuando me di cuenta quien yo creo que es el amor de mi vida, fue un tema muy de sincroní. Nos conocimos muy de casualidad, yo no salgo nunca, en la noche duermo y arrastrada por una amiga fui, y son esas cosas de la vida, a la semana nos pusimos a pololear como quinceañeros”, reveló.

Sobre su emprendimiento “Amulette Skin” contó que, “empezó este boom de bellezas de las coreanas que tienen esta piel increíble, viajé a Corea y me di cuenta que era un mundo. Me puse de cabeza a estudiar, a encargar productos, a probarlos y decidí lanzarnos con una amiga. Cerramos con un laboratorio en particular y decidí que iban a ser mascarillas, porque es el producto estrella de esta gente”.