“¿Les puedo pedir un favorcito?”: Coté López respondió a quienes la critican por su apariencia

La influencer María José “Coté” López respondió a las personas que la critican, principalmente, por sus intervenciones estéticas pasadas.

A través de un video en su cuenta de TikTok, la escritora dijo: “A todas esas personas que me escriben mensajes horribles, ¿yo les puedo pedir un favorcito?”.

“¿Me pueden mandar o adjuntar un video de ustedes junto al comentario? Para saber con qué clase de belleza, con qué clase de diosas yo me estoy enfrentando, porque no se me ocurre que sean menos que eso para tratar a otra mujer de fea”, aseveró la esposa del futbolista Luis “Mago” Jiménez.

