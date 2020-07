Ex Calle 7 Felipe Camus se contagió con coronavirus y dengue al mismo tiempo en Bolivia

View this post on Instagram

Felipe vive en Santa Cruz Bolivia y trabaja desde 2017 como animador del programa Calle 7 de dicho país. Hoy se siente bien, luego de enfrentar dos enfermedades simultáneas: Covid-19 y Dengue. Nos cuenta detalles del proceso y de su experiencia. Ha tenido una cuarentena con varios hitos importantes en lo personal, como el matrimonio de su madre por Zoom y también en el amor. En esta etapa ha empezado a conocer alguien 🤫💗 Muy divertida conversación 😃👍 Mira este IGTV