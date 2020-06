Julia Vial sobre el panorama actual de la TV chilena: “La industria de la televisión va a tener que cambiar y modernizarse”

Julia Vial conversó con Jordi Castell en El Aperitivo, programa de Red Velvet, sobre lo importante que es para la población mundial sacar una lección respecto a la pandemia, además de hablar sobre el presente de la televisión.

La comunicadora se encuentra pasando la cuarentena en compañía de sus hijos y esposo, asegurando que gracias a ellos el encierro ha sido más llevadero. “Si esto me lo hubieran dicho en diciembre, hubiera visto el panorama negro, pero viviéndolo… son niños que son increíbles, súper fáciles, juegan entre ellos, hacen la cuarentena más fácil… (Julita)es buena hermana, es querendona, lo entretiene o deja ganar (a Polito), es una exquisita, ha sido una cuarentena que nos vamos acordar todos, estoy enseñándoles lo que se puede. Es un periodo en donde hay que adaptarse, no estresarse demás, porque no sacas nada, enseñando lo que se puede. Lo importante es lo que va a quedar de recuerdo”.

En esa línea, comentó que para ella es importante que con la crisis “nos pegamos el alcachofazo, el punto es que nos dure el alcachofazo. No estábamos viviendo en una sociedad justa, desde ahí empezamos un proceso de reencontrarnos y buscar lo que queremos ser y lo que somos. Tanto que luchamos por tener la casa propia, bien decorada, y lo único que queremos es salir. Deberíamos estar feliz disfrutando lo que tanto esfuerzo nos ha costado…cuando volvamos a la normalidad, si es que volvemos, lo importante es que no se nos olvide lo aprendido. Nada va a volver a ser igual, lo importante es que sea mejor“.

Cuenta que con todo lo que está pasando, bajas de sueldo y crisis en la televisión, decidió reinventarse y empezar un negocio de frutos secos junto a su hermano, “todos nos reinventamos, con mi hermano estamos creando Emporio Los Vial, de frutos secos. Somos familia de frutos secos, conocemos bien el mercado, nos asociamos y ha sido bacán, ha sido todo un descubrimiento. Lo he pasado bien y hay algo muy bonito, me acuerdo de mi mamá, tradición familiar, es como lindo, es volver a los orígenes. De a poco reinventándonos, hay colegios y cuentas que pagar”.

Respecto a la crisis que vive la televisión nacional hoy en día, Julia cree que, una vez que pase la pandemia, se debe reinventar. “Se vino la reducción de presupuesto, hace mucho tiempo que en la televisión no se pagan esos sueldos tan altos, estamos en una industria que fue muy golpeada porque lo que pasó en octubre, es una industria que está compleja. La televisión se está reinventando, ya no se necesitan esos tremendo presupuestos, hoy lo que ha demostrado la pandemia es que con un celular puedes transmitir desde tu casa. La industria de la televisión va a tener que cambiar y modernizarse, tratar de coordinar de acuerdo a los tiempos”.

Sobre TVN, agregó que “el gran problema es cuando hicieron el edificio, perdieron la esencia de lo que era TVN, que era el canal público, después pasó lo del accidente de Juan Fernández. A mí me parece que tiene que existir un canal público, pero que sea realmente público, realmente sin presiones de ninguno de los dos lados. Cuando ejerces ese rol, las alas las vas cortando y es un canal que termina no siendo nada, es complejo”.