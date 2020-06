Denise Rosenthal compartió íntimo y emotivo registro junto a Camilo Zicavo: “Pensaba no subir este video”

Este fin de semana recién pasado, Denise Rosenthal compartió un video en sus redes sociales en el que aparece cantando “If Ain’t Got You”, de Alicia Keys.

En el registro se puede ver cómo la cantante nacional se emociona luego que su novio, Camilo Zicavo, apareciera frente a las cámaras. Tras esto, la artista comenzó a llorar mientras abrazaba al vocalista de la Moral Distraída. “Esta canción me emociona”, dice Denise.

Junto al video, la intérprete de “Cambio de piel” compartió una reflexión, donde manifestó que “pensaba no subir este video, porque me daba pudor, o porque en realidad intento cuidar mi intimidad y vida personal. Pero, siento que han pasado muchas cosas entre nosotros, y sea cual sea nuestro destino, estos son los momentos que me hacen sentir que lo más fuerte y hermoso está en la profundidad de nuestros sentimientos“.

“Porque el amor NUNCA debiese de ser juzgado. Porque es UNA NECESIDAD. El amor sana, construye y es un acto político si se vive en libertad. @camilozicavo. El mundo, necesita más amor, amor en todas sus formas, contrastes y colores, les amo siempre”, cerró.