“En mi cuerpo va marcada mi vida”: Los íntimos tatuajes de Faloon Larraguibel

Por medio de una publicación en su cuenta de Instagram la bailarina Faloon Larraguibel sorprendió a sus seguidores mostrando los íntimos tatuajes que posee en su cuerpo, imágenes que acompañó con una particular publicación.

“Me gustan los tatuajes en mi cuerpo siempre y cuando tengan un significado no me tatúo por tener más tatuajes, y me gustan sólo en los lugares que no se ven fácilmente y si se ven que se vean sexys”, manifestó Faloon.

“En mi cuerpo va marcada mi vida, mi familia“, cerró.