La sentida reflexión de Julia Vial en su cumpleaños número 43

Hoy comienzo una nueva vuelta al sol! Y a pesar de lo especial que será este año, de la pandemia y de todo lo difícil que hemos vivido durante el último tiempo, siento que tengo tanto por agradecer en estos últimos 12 meses. Hemos tenido salud, hemos estado juntos como familia, he aprendido cada día algo diferente, he conocido a nuevos amigos y mantengo los antiguos… He aprendido a pedir ayuda y pedir perdón. A trabajar el orgullo y a tratar de escuchar más aunque me cuesta…. He pasado situaciones complejas, problemas y pruebas. Pero creo que pude salir adelante. También he tenido premios inesperados ya que cumplí mi sueño de chica que era conocer Londres y por primera vez hacer un crucero de @norwegianchile En definitiva, agradesco a estos 42 que se van por todo! Besos y gracias a por estar! ❤️❤️❤️❤️😘