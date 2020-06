“¡Qué vergüenza, perdóname!”: Ingrid Parra le recordó a Jordi Castell cuando la trató de “chana” en 2016

La actriz Ingrid Parra conversó con Jordi Castell en el programa El Aperitivo, transmitido por Revista Velvet, donde le enrostró al fotógrafo cuando la trató de “chana” hace cuatro años, cuando él era parte de Maldita Moda de CHV.

Al principio de la conversación, Peca le comentó que “no nos conocemos en persona, pero en esos programas anteriores de farándula, me viste un par de veces hablando del look y feo feo, pero te perdoné ya está olvidado. Me dijiste: tan bonita, pero tan chana. Entiendo que es un programa de televisión, no me lo voy a tomar en serio“.

Tras encararlo, el comunicador señaló: “¡Qué vergüenza, perdóname!, este programa no puede empezar antes que me perdones, que vergüenza lo que te dije, aparte eres lo menos chana que hay. Perdona por haberte dicho chana”, agregando que si ella no lo perdonaba, él no comenzaría el programa.

Recordemos que en ese entonces, Castell comentó que “lo que pasa es que ese traje de baño con esa pollera tubo, se excede, se ve horrenda, ¿Cómo una niña tan linda puede verse tan ‘chana’?”, generando diversas reacciones.