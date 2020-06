“Eso no es amor”: Natalia Barulich, exnovia de Maluma, aseguró que su relación con el colombiano fue tóxica

En noviembre del año pasado, Maluma y Natalia Barulich le pusieron fin a su relación tras dos años juntos. Ahora, a siete meses del quiebre, la modelo conversó con la revista GQ, donde reveló que su romance con el colombiano fue tóxico.

“Cuando nos separamos me sentía triste, confundida. Algo así como que extrañaba la relación, pero la relación para mí fue muy tóxica, así que sabía que no extrañaba lo verdadero, sino que me había perdido en una idea que había creado en mi mente, que en realidad no existía”, partió diciendo.

Luego, explicó que “la llamo tóxica porque era una relación unilateral, yo daba el 100% y recibía como máximo el 20%. Diría que algunos días obtenía más, y eso fue lo que hizo que me quedara, pero no es para nada consistente. Sentía que estaba viviendo para mi pareja“.

Ahora, Natalia aseguró que está curándose del término, señalando que “estas cosas no son algo que se supere de la noche a la mañana”. “Cuando mis amigos me cuentan las formas en las que se relacionan con sus parejas, muchas veces pienso que yo lo he pasado, y eso no es amor“, finalizó.