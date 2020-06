Claudio Moreno dirá presente en el festival “Humor con Amor”: “El encierro da material para el humor”

Es conocido por ser el intérprete de “Guru Guru” y será uno de los participantes en el festival “Humor con Amor”, que irá en ayuda de familias que necesitan alimentos, este viernes 19 y sábado 20 a través de Radio ADN. Sin embargo, el querido pajarraco no estará presente en la cita.

“Guru Guru está en cuarentena. Las aves tienen que cuidarse más que los humanos, pueden ser transmisoras de los humanos. El problema es que la pandemia le entra por el copi“, dijo Claudio Moreno en conversación con Ciudadano ADN.

El evento, que contará con más de 30 destacados comediantes, entre los que se cuentan Stefan Kramer, Sergio Freire, Maly Jorquiera, Rodrigo Villegas y Pamela Leiva, busca “que la gente apoye con donaciones voluntarias, para quienes en este momento lo están pasando muy mal. La idea es reírnos y pasarlo bien entre todos”.

El actor y humorista aseguró que le ha sacado provecho a la cuarentena. “El encierro da material para el humor. Uno aprovecha de escribir sobre situaciones que ayuden a la gente a desestresarse”. Es lo que hace en “Tertulia”, el programa que comparte con Rodrigo Villegas en Instagram. “Hablamos cualquier cosa menos de la pandemia. Creo que es tanto el bombardeo que la gente lo único que quiere es escuchar algo distinto”.

En paralelo, sigue haciendo presentaciones de stand-up online, a través de Comedy. “He tenido que vaciar el living, adaptarlo para poner cámaras y un buen micrófono, para lograr un espectáculo lo más cercano a un show en vivo”.

Pasatiempos en cuarentena

Pero también su tiempo en cuarentena se trata de distraerse, sin olvidar la risa. “Trato de ver algunas series, de leer y de hacer mucha vida familiar. Busco películas divertidas. Yo amo a Peter Sellers, veo sus películas una y otra vez y me recago de la risa”.

Además, está desarrollando una inesperada faceta como panadero. “La ciabatta me queda muy buena. Es un proceso largo, se demora unas 16 horas. También hago pan de masa madre que está de moda, baguette, pan francés, amasado. Una variedad de panes que he ido desarrollando. Además hago pizza”. Una actividad que asegura llevar en la sangre: “Tengo ancestros panaderos, mi abuelo fue panadero. Compartimos este ancestro con mi primo hermano, Carlos Costas Moreno. Pero parece que no es tan bueno para hacer pan, se lo come nomás”.

El pan de masa madre, tan de moda por estos días de confinamiento, le resulta particularmente atractivo. “Carece de levadura, es un proceso largo y tiene un sabor distinto. Es más duro, no es tan esponjoso, te puede durar 5 días y no le pasa nada”, contó.

Aunque no planea darle un nivel profesional al oficio, asegura que “si la cosa se pone más difícil, obvio que le voy a echar mano a eso. Afortunadamente sigo con trabajo. Tengo una empresa de capacitación y he podido seguir trabajando, gracias a Dios”.