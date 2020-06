Daniela Nicolás reveló oculto romance con el deportista Pedro Astorga

La actriz Daniela Nicolás desclasificó un fugaz romance que tuvo con el deportista Pedro Astorga. Durante el programa de Instagram Live llamado “Piso 11” sostuvo que “Salimos una vez, salimos un par de veces”.

En esa línea, Daniela añadió: “Pero somos muy amigos ahora, nos queremos mucho“.

Consultada por la entrevistadora sobre por qué no resultó, sostuvo: “Pedrito me va a matar. No (…) él tenía que ir a competir fuera de Chile, entonces se fue meses. Y claro, viviendo fuera de Chile lo pasó increíble no más po“.

Finalmente, la actriz no descartó que pueda haber algo más a futuro. “Nunca se sabe (…) Él es un amor de persona, muy adorable. Muy muy linda persona“, cerró.