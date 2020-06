Alison Mandel y su indignación frente a la caída del postnatal de emergencia: “Ojalá la vida les muestre la realidad para que no vivan dentro de una burbuja”

View this post on Instagram

POST NATAL DE EMERGENCIA AHORA YA! Te miro mi vida y me derrito de amor, sería impensable para mi salir a trabajar en medio de una pandemia y exponerte día a día. No puedo entender como se vota en contra de este proyecto y me angustia no saber como ayudarlas más allá de la presión social. Se podría hacer una huelga pero los empleadores no pagaran y transformarán esta urgencia en algo aun más angustioso. A los que votaron en contra les digo miserables de mierda!!! acomodados y afortunados porque la vida jamas los ha puesto en una situación así de angustiosa, tienen el poder de ejercer presión sin embargo no son capaces de ver más allá de su asqueroso ombligo, ojalá la vida les muestre la realidad para que no vivan dentro de una burbuja. El proyecto es inconstitucional (vaya que sorpresa 🙄) sin embargo se podía ejercer presión. Carolina Goic te pasaste! Ser mujer y no ser sorora no es permitido hoy en día, aun cuando no esperábamos nada de ti nos desilusionas. Y a los imbéciles que votaron en contra creo que son casos únicos que nacieron sin mamá, bajaron de una nube a poblar este planeta. HAY UNA PANDEMIA! POR SI NO SE HABÍAN ENTERADO, NO HAY SALAS CUNAS NO HAY ABUELAS QUE PUEDAN CUIDAR, NO HAY SALAS CUNAS!!! En que país viven??? SON PROVIDA HASTA QUE LA VIDA NACE. CRIMINALES!