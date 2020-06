Julián Elfenbein en cuarentena : “Tengo síndrome de abstinencia de la U”

En un nuevo capítulo de “Los Tenores Puertas Adentro”, Aldo Schiappacasse conversó con el conductor de televisión Julián Elfenbein, quién comentó como ha vivido la pandemia por el Covid-19.

El famoso reflexionó sobre estos meses de confinamiento: “No somos nada en el universo, yo no he asistido nunca a algo como esto y yo creo que en 100 años no hemos tenido algo como esto y tampoco sé si antes de 100 años habíamos asistido a un mundo confinado, algo que afecte prácticamente a todo el mundo y la verdad que esto es una locura y te das cuenta que no somos nada”.

En la conversación con Aldo, Elfenbein confesó como han sido estos meses, los cuales los ha pasado como padre separado: “Yo ahora soy un padre separado, como muchos y cuando me tocan los tres niños, yo no tengo ayuda en la casa, estoy solo, me acabo de cambiar hace poco, justo antes de que empezó el coronavirus, entonces entre el aseo, grabando mis cosas para el canal, las tareas, yo tengo una niña de 6 años, que hay que estar encima”.

“Pero he logrado salir adelante con los tres cabros, yo estoy una semana completa y vamos semana por medio, tuición compartida y ahí papá todo terreno”, agregó el conductor.

Además tuvo palabras para la carga escolar que tienen sus hijos: “Hoy día es más difícil ser restrictivo con la tecnología y con el uso de pantallas de los niños, pero mientras sea sano. Los niños están con el famoso home school, y quiero decir que a veces se les pasa la mano a los colegio porque es una locura, los colegios que son pagados, están tratando de justificar los pagos con una cantidad de clase a veces media absurda”.

Reconocido hincha de la U, confesó lo dificil que ha sido estar lejos de su equipo: “Me ha costado vivir sin la U, tengo que ser súper honesto, es una vergüenza que yo haga una declaración como esta, porque las necesidades van mucho más allá de una pasión. Tengo un síndrome de abstinencia de la U, ver a la U es una religión, es como ir al templo y he tenido que dejar de lado ese culto y ha sido muy difícil”.

Repasa la entrevista completa de Aldo Schiappacasse a Julian Elfenbein en un nuevo capítulo de “Los Tenores Puertas Adentro”.