Carola De Moras y su emprendimiento de mascarillas deportivas: “Me ahogaba saliendo a trotar y era un desagrado”

La modelo y animadora Carolina de Moras fue la reciente invitada de “Corre por tu vida”, el programa runner de ADN, para compartir detalles de su actividad deportiva en este período de pandemia.

En conversación con Karin Yanine, bromeó que se “robó” las herramientas de su gimnasio y las instaló en un rincón de la casa. Desde ahí, sigue una rutina con tres amigas vía FaceTime.

“Lo mejor es entrenar con alguien porque así te comprometes. Sientes que no le puedes fallar, que te pusiste de acuerdo y que te está esperando”, dijo.

La exanimadora del Festival de Viña es dueña del sitio web Moom, donde comparte tips de belleza y vende productos para training.

Al catálogo agregó una mascarilla para hacer deporte que, al tener un sistema de dos válvulas de inhalación, permite una respiración más cómoda que una tradicional.

“Yo me ahogaba saliendo a trotar y era un desagrado. Cuando no venía nadie, me sacaba la mascarilla. Y apenas visibilizaba a alguien me ponía la mascarilla de nuevo”, reconoció.

Además, Carola de Moras se refirió a la razón que no le permitió volver como jurado al programa “Bailando por un sueño” de Canal 13. Es que durante la actual emergencia sanitaria, es considerada persona de riesgo por tener un solo pulmón.

Todo se remonta a su infancia, cuando se atoró con un palito de uva que se alojó en ese órgano. “Lamentablemente, lo perdí y me lo tuvieron que sacar. Después, el deporte entró de fondo en mi vida”, aseguró.