Américo realizará un concierto virtual el próximo sábado 20 de junio

Uno de las áreas que ha sido golpeada con esta pandemia, son los eventos masivos como los conciertos, es por eso que en “Los Tenores Puertas Adentro”, el cantante chileno Américo, conversó con Aldo Schiappacasse para comentar como ha llevado la cuarentena lejos de los escenarios.

El cantante comentó que el inicio de la pandemia en Chile, lo pilló en Estados Unidos, donde tuvo que suspender conciertos para regresar al país: “Estaba en Estados Unidos, tuve que volver desde allá, estaba en Nueva York alcanzamos a hacer 3 shows de 8 que teníamos programados y suspendí la gira y retorne en el tiempo preciso, de hecho llegamos el 18 de marzo acá a Santiago y ahí directo a la casa”.

El artista además se refirió a su corta participación en el programa de Canal 13, “Bailando”: “Estaba en el bailando, pero felizmente me liberaron, antes de esta polémica, de que había un caso adentro de Covid, así que finalmente, si bien tuve una gran oportunidad de trabajo, sirvió para descontracturarme un poco, venía a una velocidad no apta para el momento”.

Américo confesó que hace mucho tiempo no pasaba tantos meses en casa, algo que ha aprovechado bastante para estar con sus hijos y muy preocupado por su madre, quién es población de riesgo para el virus: “No he podido verla porque ella es diabética, entonces corre un gran riesgo de que si, cualquier paso mal dado podría afectarla y eso me aterra”.

Reconocido hincha de Colo Colo, se refirió a lo que ha sido el 2020 de los albos: “Ha sido complicado como le ha tocado este año, el tema del técnico, de no encontrar técnico, se agrava un poco más por la situación del enfrentamiento, es duro, ahí uno se de cuenta que esto le ha pegado a cada sector de una manera increíble y lo que uno piensa que estaba bien estructurado o bien fortalecido te das cuenta que no es tan así”.

Y finalmente realizó la invitación para participar de un concierto durante el fin de semana: “Este próximo sábado vamos a tener un concierto, el cual quiero invitar a la gente, a través de mi Facebook live y de mi Instagram live a las 19:30 horas, para poder tener esa hora de concierto y luego poder volver a la casa, como corresponde de los que están detrás de todo esto. Para mí será una alegría y un reencuentro con la gente aunque sea virtual”.