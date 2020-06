Iván “Potro” Cabrera mostró su sorprendente cambio físico

Iván “Potro” Cabrera, quien se hiciera conocido por participar en Rojo hace varios años atrás, dejó totalmente sorprendidos a sus seguidores tras mostrar el gran cambio físico que ha tenido durante el último tiempo.

Cabrera mostró un cuerpo sumamente musculoso y trabajado en su cuenta de Instagram, muy distinto al que lucía hace un tiempo atrás.

“Los cambios siempre tienen que ser para mejor y cuando uno se quiere preocupar de su salud y físico nunca es tarde!. Que no se puede? Es que ya no tengo la edad para eso? Son excusas! Si quieres PUEDES! Aquí les dejo esto primera foto año 2010 (fiebre de baile) 27 años segunda foto año 2020 37 años no solo es verse bien si no que estar bien y saludable!!! Vamos con todo!”, lanzó en la red social.

Rápidamente sus seguidores lo llenaron de comentarios, alabando su buena forma física.